Polícia captura trio que assaltou ônibus em Manaus

Rhiwldson da Costa Cardoso, 22, e Humberto Heleno Pereira Assen, 24, foram presos, no início da noite desta terça-feira (14), por envolvimento em roubo a um ônibus da linha 446. Na ocasião, um adolescente de 17 anos, que também participou da ação criminosa, foi apreendido com um revólver calibre 38. As prisões ocorreram na avenida Creta, bairro Nova Cidade, Zona Leste de Manaus.

O trio foi localizado por policiais após ligações feitas ao disque-denúncia da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informando que, naquele momento, um roubo estava acontecendo no coletivo. A linha faz o itinerário do bairro Nova Cidade até o bairro Educandos, Zona Sul.

De acordo com o sargento PM Hemetério, o trio foi localizado ainda no ônibus e ao perceber a presença de uma viatura policial tentou fugir.

“Rhiwldson e o adolescente saíram correndo em direção a um carro, modelo Gol, de placas ANW-0358, onde estava o comparsa deles, Humberto, que iria ajudar na fuga”, informou o sargento.

Ainda de acordo com a equipe, os três infratores foram interceptados e, durante abordagem policial, foram apreendidos seis aparelhos celulares, três relógios de pulso e uma arma calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas.

O caso foi apresentado a central de flagrante da região, onde Rhiwldson e Humberto foram autuados por roubo. O adolescente será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai)

Isac Sharlon

