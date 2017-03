Polícia apresenta suspeito de participar de latrocínio de motorista

“Eu não sabia que o meu parceiro ia matar ele, a intenção era só roubar. Estou arrependido”, disse Dieimerson Monteiro Silva, 23, conhecido como “Mião”, suspeito de participar do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o motorista de transporte alternativo Antônio Alves de Souza, 59 anos, no último sábado (4), no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Dieimerson foi preso horas após crime, durante uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), além de servidores do Comando de Operações Especiais (COE).

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da DEHS, Dieimerson e um comparsa, que já foi identificado pela polícia, mas continua foragido, entraram no alternativo e anunciaram o assalto. O comparsa de “Mião” seria o responsável pelo disparo que foi atingiu a nuca do motorista.

Os passageiros que estavam no coletivo contaram à polícia que Antônio não reagiu ao assalto. Dieimerson foi reconhecido pelo cobrador do veículo, que é filho de Antônio. Com ele foi apreendido um facão, utilizado no assalto.

Juan Valério ressaltou que as investigações em torno do caso continuam. Conforme o subcomandante do COE, tenente Aldo Ramos, no momento que foi encontrado, “Mião” já havia trocado de roupas, mesmo assim foi reconhecido por testemunhas.

Dieimerson disse que conhecia o comparsa somente de vista e que nunca tinha roubado nenhum coletivo antes. O suspeito, que é usuário de drogas há 5 anos, falou que se sentiu mal com a morte do motorista.

“Eu cometo assaltos sim, mas só em paradas, sempre faço arrastão nas paradas da Max Teixeira e na Torquato Tapajós. Eu juro que não sabia que o parceiro ia matar o motorista. Me senti mal quando soube que ele havia morrido. Era um pai de família, o cara trabalhador, me arrependo muito, se pudesse voltar atrás não tinha aceitado o convite para ir roubar”, falou o Dieimerson, completado que sente medo de morrer dentro da cadeia por causa da revolta que o crime causou na população.

O delegado, Denis Pinto, adjunto do DRCO, explicou que mesmo Diemerson não ter sido o autor do disparo, ele responderá pelo mesmo crime que o atirador, Latrocínio consumado, que tem pena de reclusão de 20 a 30 anos.

O titular do DRCO, Guilherme Torres, falou que assaltos em alternativos e em outros coletivos da cidade podem ser evitados com implantação de câmeras de segurança.

“As câmeras seguranças ajudam muito para a gente identificar os criminosos e inibem os assaltos também. A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas segundo a constituição ela é responsabilidade de todos. Nesse caso, nós ficamos sem uma prova técnica que poderia ajudar muito a esclarecer essa situação. Então, nós solicitamos aos proprietários desses veículos que estudem a possibilidade de instalar câmeras, não só para ajudar o trabalho da polícia, mas também para inibir a ação criminosa”, falou o delegado.

Guilherme Torres, solicitou, ainda, que todas as pessoas que estavam no alternativo no dia do crime compareçam à sede do DRCO para ajudar nas investigações.

Mara Magalhães

EM TEMPO