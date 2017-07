Polícia apresenta quinto envolvido na morte de cantor Júnior em Codajás

Marcos conduziu lancha que deu fuga à atiradores – Fotos: Erlon Rodrigues/Divulgação PC-AM

Um homem identificado como Marcos Ribeiro Ramos, de 26 anos, conhecido como “Marquinho”, foi apresentado na sede da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta segunda-feira (31), por envolvimento no homicídio do cantor Melvino de Jesus Júnior, líder do grupo musical Júnior e Banda. O crime aconteceu no dia 29 de abril deste ano, no município de Codajás, distante 239 km da capital amazonense. A vítima tinha 42 anos.

“Marquinho” foi preso no município de Maraã, dia 25 de julho, em ação que envolveu policiais civis e militares de Maraã e Tefé (respectivamente 632 km e 520 km de Manaus), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. De acordo com a polícia, ele foi o responsável por transportar os atiradores que mataram Melvino Junior. Segundo Marcos, após o crime, ele conduziu os envolvidos até uma ilha nas proximidades da sede de Codajás.

“Ao longo das investigações em torno deste caso constatamos que a execução aconteceu por engano. Na ocasião, os infratores tinham como alvo um traficante conhecido como “Vitão” e o confundiram com o cantor, que não tinha qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas”, afirmou o delegado Juan Valério, titular da DEHS.

De acordo com Valério, “Vitão” é um traficante com atuação no município de Coari, que fica a 362 km de Manaus, e tentava expandir suas ações para Codajás. Pelas semelhanças físicas, Melvino Junior acabou confundido e morto.

Marcos será conduzido para o Centro de Detenção Provisória Masculino e fica sob tutela da Justiça.

Delegado pede apoio para localizar outros dois foragidos

O delegado destacou ainda que outros dois envolvidos, Henrique Silva da Silva, 22, chamado de “Kinho” e outro conhecido como “Índio”, continuam foragidos e procurados pelas equipes da DEHS.

Quaisquer informações que levem ao paradeiro de ambos, podem ser levadas à polícia por meio do disque-denúncia da unidade policial (92) 98118-9535 ou ao 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

