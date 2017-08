Polícia aprende 15 kg de cocaína em dois carros no Porto de Manaus

Foi necessário serrar algumas partes dos carros para retirar a droga – Fotos: Divulgação

Policias militares apreenderam, no fim da tarde desta quarta-feira (16), dois veículos, modelo saveiro, com mais de 15 kg de cocaína no Porto de Manaus, bairro Centro, Zona Sul. Os carros e a droga seriam transportados em uma embarcação para o Estado do Pará.

De acordo com o tenente Leonardo Pessoa, supervisor de área da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os veículos foram localizados após denúncia. “A informação foi repassada via rádio por PMs do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste. Deslocamos uma equipe até o endereço informado, na área portuária da cidade, e localizamos os veículos. Eles já estavam na fila, prontos para serem embarcados”, informou o tenente.

Os dois carros foram apreendidos e levados para o pátio do 1º DIP

Ainda de acordo com Leonardo, aparentemente não havia sinais da droga nos veículos. “A primeira impressão é de que não havia nada ilícito. Decidimos então procurar dentro do forro dos veículos, pois já tínhamos a informação de que a droga estaria escondida nas carcaças. Localizamos um dos quinze tabletes e acionamos o reforço”, contou.

Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) auxiliaram os PMs na apreensão da droga. “Foi necessário o uso de objetos cortantes para abrir algumas partes do carro – como a carroceria -, e retirar a substância”, destacou.

Os carros de placas NOW-8047 (branca) e NOQ- 2183 (vermelha) foram apreendidos e encaminhados para o pátio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Conforme informou a polícia, apenas um dos veículos estava com a documentação do proprietário. “Os carros não estão com restrição de roubo. O comandante da embarcação disse que não sabia da existência da droga e que os veículos apenas foram deixados pelos donos com as chaves para que os manobristas pudessem embarcá-los”, completou o tenente Leonardo Pessoa.

A ação contou com o apoio do cão farejador Vênus do CIPCães

Na sede do 1º DIP, os dois veículos devem passar por uma segunda perícia com o auxílio de cães farejadores para tentar localizar mais entorpecentes. Ninguém foi preso.

Isac Sharlon

EM TEMPO

