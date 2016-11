Polícia apreende quatro adolescentes envolvidos em furtos de veículos na Zona Leste

Quatro adolescentes, com idade entre 16 e 17 anos, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos, foram apreendidos, na tarde desta sexta-feira (25), por policiais militares, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Com os infratores, a polícia apreendeu um carro, modelo Gol, de cor cinza e placa AJP-8319, com restrições de roubo.

Segundo a polícia, o veículo apreendido foi roubado no último sábado (19) e os adolescentes utilizavam o carro para cometer outros delitos na cidade, como roubos e furtos a estabelecimentos comerciais. Pedestres também eram alvos do bando.

Em depoimento, os jovens relataram que furtavam os veículos para sair à noite. “Eles disseram que apenas cometem os delitos em bairros situados na Zona Leste de Manaus e que utilizam os veículos para ir nas festas”, declarou um PM, que participou da ação policial.

Heberton Melo, soldado lotado na 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a polícia conseguiu provas suficientes da atuação da quadrilha.

“No celular de um dos infratores existiam mensagens de voz, onde eles passavam informações a respeito dos locais onde a quadrilha pretendia roubar cerca de R$ 12 mil”, declarou.

O policial relatou que os adolescentes utilizavam uma ‘chave mestra’ para conseguir abrir os veículos. Eles adulteravam a placa e o chassi dos carros para poder trafegar nas vias públicas da cidade sem despertar a atenção.

Levados à unidade policial da região, foi constatado que todos os envolvidos já têm, ao menos, duas passagens na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Os jovens foram encaminhados à especializada, onde devem responder processos por furto qualificado de veículo e associação criminosa.

