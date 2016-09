Polícia apreende mais de 30 quilos de drogas em Tabatinga e Santo Antônio do Içá

Mais de 30 quilos de drogas, entre pasta base de cocaína, maconha, ‘skank’ e cloridrato de cocaína, foram apreendidos por policiais militares e federais que integram a operação ‘Sentinela’ nos municípios de Tabatinga e Santo Antônio do Içá. As apreensões foram realizadas pelas equipes policiais durante vistoria de rotina em embarcações, no período do feriado.

No porto do município de Tabatinga (a 1.109 quilômetros da capital), cerca de 15 quilos de drogas, semelhantes a pasta base de cocaína, foram encontradas armazenadas em 21 garrafas PETs de 2 litros, dentro da caixa d’água da embarcação M Fernandes, conforme informou o Tenente Orlando Santos, chefe da equipe ‘Sentinela’ pela Polícia Militar no município.

“Costumamos vistoriar todos os locais das embarcações, até os considerados improváveis para o armazenamento de qualquer material. As ‘mulas’ (pessoas que transportam drogas, geralmente em seu corpo) vem tentando inovar no transporte das drogas. Então, a nossa atenção, está cada vez mais redobrada”, ressaltou.

Já na quarta-feira (20), cerca de 17 quilos de drogas, entre maconha, ‘skank’ e cloridrato de cocaína, foram apreendidos, também, durante abordagem de rotina realizada por policiais militares e federais da “Base Garatéia”, que fazem parte da operação ‘Sentinela’, no município de Santo Antônio do Içá ( a 880 quilômetros da capital).

Segundo o sargento Jóber Góis, comandante da base pela PM, a droga estava escondida debaixo da escada do segundo piso da embarcação Manoel Monteiro. O entorpecente pertencia aos tripulantes identificados como Walter Cléber Ribeiro Januário, 31, e Eliabe Taveira de Oliveira, 29.

“A dupla nos informou que essa droga estaria sendo levada para Manaus para abastecer as áreas conhecidas como ‘boca de fumo’. Um deles, o Walter, já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas”, informou.

Os dois homens, e as drogas das duas ocorrências, foram conduzidos à sede da Polícia Federal no município de Tabatinga para os procedimentos legais.

Segurança na fronteira

O combate ao tráfico de drogas ganhou reforço na fronteira do Estado por meio da ‘Base Anzol’ e ‘Base Garatéia’, posicionadas respectivamente, nos municípios de Tabatinga e Santo Antônio do Içá. Nas duas bases são realizadas constantemente vistorias nas embarcações que trafegam pelo rio Solimões, para seja bloqueada a entrada de entorpecentes e mercadorias .

Com informações da assessoria