Polícia apreende drogas de traficante em Lábrea; ele comandava tráfico de dentro de presídio pelo celular

Uma ação conjunta entres as polícias Civil e Militar resultou na apreensão de quatro quilos de drogas em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). O trabalho foi realizado na noite deste sábado (19). O material aprendido pertencia a um traficante que está preso na unidade prisional do município.

A ação foi comandada pela equipe de investigação da 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea e do tenente Laurênio Silva da 4ª Companhia da Polícia Militar (CIPM) do município.

De acordo com o tenente Laurênio, foram encontradas, durante a abordagem, as porções de oxi, maconha e cocaína em uma residência. A droga, segundo o tenente, pertence ao um traficante conhecido como ‘Joao Paulo’, que se encontra preso na unidade prisional de Lábrea. Os policiais foram até a cela onde o homem cumpre pena e realizaram uma revista no local.

Durante as buscas, a polícia encontrou mais material ilícito, totalizando os quatro quilos de drogas. Além do entorpecente, na cela também foram encontrados aparelhos celulares, que conforme o tenente, João Paulo utilizava para se comunicar com os comparsas – que comandavam a boca de fumo do lado de fora do presídio.

João Paulo responderá mais um inquérito por tráfico de drogas. Ele continuará na carceragem da unidade a disposição da justiça.

