Polícia apreende adolescentes que deram terçadadas em homem durante assalto

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apreenderam, na madrugada deste sábado (25), por volta das 1h30, quatro adolescentes com idade de 13, 14, 16 e 17 anos, por tentativa de latrocínio no município de Autazes (distante a 113 km de Manaus). A ação acontece durante operação “Choque de Ordem”, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal do município.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas (Seaop), Orlando Amaral, os menores roubaram o celular da vítima e a feriram com golpes de terçados.

“A equipe fazia ações na cidade, para conter uma onda de assalto, quando recebemos a denúncia de que um cidadão acabara de ser assaltado e estava gravemente machucado no interior de um bar”, destaca.

Os policiais se deslocaram até o local, situado no bairro Mutirão, e encontraram a vítima bastante ferida. O homem foi levado ao hospital. Populares informaram aos policiais o nome dos agressores e que eles moravam num local chamado de “Favelinha”.

Chegando ao local indicado, os policiais localizaram os adolescentes e os levaram a 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Na delegacia, os quatro adolescentes foram reconhecidos pela vítima e confessaram que eles eram os autores da tentativa de latrocínio.

Ainda de acordo com Orlando Amaral, os adolescentes já são conhecidos na cidade por práticas criminosas.

Todos os quatro menores de idade já tinham ocorrências registradas em seus nomes na delegacia, onde foi registrado o Auto de Apreensão em flagrante pelo crime de tentativa de Latrocínio.

A ação conjunta, iniciou nessa sexta-feira feira e atende determinação do Governador José Melo em reforçar a segurança nos municípios do interior do Estado.