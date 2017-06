Polícia apreende adolescente envolvido com tráfico no Puraquequara

Droga apreendida em poder do adolescente- foto: divulgação

A 28ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), da Polícia Militar, apreendeu um adolescente na noite de quinta-feira (22) com diversas porções de entorpecentes. O menor foi detido na Rua Frei Thomaz, comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, após a viatura realizar patrulhamento no local.



De acordo com a Polícia, o adolescente J.M.G, de 15 anos foi visto em atitude suspeita. Após revista pessoal , os policiais encontraram, com o rapaz, 31 porções de maconha, 26 porções de oxi, 10 porções de pasta base de cocaína e R$ 14 em dinheiro.

O menor doi detido e conduzido a Delegacia Especializada em Crimes e Apuracões de Atos Infracionais (DEAAI).

Dados:

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que a quantidade de jovens cumprindo medidas socioeducativas mais que dobrou no país em um ano (2015-2016). Em novembro do ano passado havia 96 mil menores nessa condição – em 2016, esse número saltou para 192 mil.

O tráfico de drogas é o crime mais cometido por adolescentes no Brasil. Só neste ano, foram quase 60 mil ocorrências registradas pelas Varas de Infância e Juventude.

