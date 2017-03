Polícia apreende 80 quilos de droga no porto da Manaus Moderna

O comandante de embarcação, Luiz Soares da Silva, 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (14), com 80 quilos de maconha do tipo skank. A droga que está avaliada em R$ 350 mil foi apreendida no barco ‘PP 2001’, no porto da Manaus Moderna, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a equipe recebeu uma denuncia anônima informando que a embarcação que havia saído de Japurá (744 Km de Manaus), trazendo uma grande quantidade de drogas para a capital.

“Durante a madrugada nos deslocamos até Manacapuru, pois havia a possibilidade dele parar naquele município, mas não parou. Em seguida nos dirigimos para o porto de Iranduba, onde também ele poderia descarregar a droga, mas, novamente, seguiu viagem e não parou. Então, o acompanhamos até o porto da Manaus Moderna e lá, por volta das 6h, realizamos a prisão”, contou o delegado.

As drogas, segundo Guilherme Torres, estavam dentro de caixas de papelão e guardadas em um espaço embaixo da cabine do comandantes. Dentro das caixas também foram encontrados pó de café, que segundo o delegado era usado para inibir o cheiro do entorpecente.

Luiz foi autuado por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o suspeito será levado para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reiz, no Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

Mara Magalhães

EM TEMPO