Polícia apreende 4,5 kg de drogas em galpão no Crespo

As drogas estavam escondidas numa área com vegetação – Divulgação/PM

Após denúncia anônima, polícia apreendeu, nesta quinta-feira (10), aproximadamente 4,5 kg de pasta base de cocaína divididos em pacotes contendo 60 trouxinhas cada. No total foram contabilizadas 1.285 unidades. Os entorpecentes estavam escondidos em uma área de vegetação, dentro de uma sacola, em um galpão localizado na Rua Magalhães Barata, bairro Crespo, Zona Sul.

A apreensão aconteceu por volta de 14h30, por policiais da 7ª Cicom. A denúncia informava a movimentação intensa de traficantes no galpão, que pertence a uma empresa.

Leia também: Medidas contra assaltos em ônibus continuam sem definição e nova reunião é agendada

Ao chegarem no local indicado, atrás de vários contêineres abandonados, o pacote com as trouxinhas da droga foram localizadas. Ninguém foi preso na ocasião. A ocorrência foi conduzida ao 7ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria

Leia Mais

Assaltantes são presos após serem imobilizados por população no Alvorada

Massacre no Compaj vira documentário e será exibido nesta sexta na UEA

Estupro virtual faz primeira prisão no Brasil: saiba como foi o crime