Polícia apreende 30 tabletes de maconha em embarcação no porto de Manaus; droga é oriunda de Maraã

Uma ação policial, deflagrada na madrugada desta quarta-feira (9), resultou na apreensão de 30 tabletes de maconha, que estavam escondidos em uma embarcação no porto fluvial de Manaus, bairro Centro, Zona Centro-Sul da cidade. A ação ocorreu por volta de 3h30.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a substância ilícita estava escondida em três malas no saguão do segundo andar do barco Navio Motor (N/M) Monte Sinal 2, procedente do município de Maraã (distante 632 quilômetros da capital).

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que, durante as diligências no local, a equipe de investigação contou com o apoio de dois cães farejadores de narcóticos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães).

O material apreendido e o proprietário da embarcação, que não teve a identidade revelada, foram conduzidos até à sede do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

A assessoria de comunicação da Polícia Civil do Amazonas informou que, em depoimento, o dono do barco disse não ser o dono do material apreendido e foi liberado após prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Mais informações deverão ser repassadas durante coletiva de imprensa que será realizada na tarde de hoje, por volta das 14h, na sede da Delegacia Geral.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO