Polícia apreende 24 motocicletas e prende três pessoas na operação Interior Seguro

Cristiane Franco da Silva, 27, e Janelson Laranjeiras dos Santos, 24, foram presos durante a operação “Interior Seguro”, em Manacapuru (distante a 68 km de Manaus), nesta sexta-feira (24). Com o casal foi apreendido uma espingarda calibre 12, R$ 2 mil em espécie, 250 gramas e Oxi, balança de precisão, 13 trouxinhas de maconha e 18 trouxinhas de cocaína. Também foi preso Pedro Naranjo Barreto, 59, em posse de uma espingarda calibre 16 e munições.

A ação foi coordenada pelo delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), e cumpriu 28 mandados de busca e apreensão. As ações policiais foram realizadas em endereços de pessoas investigadas por comandarem o tráfico de drogas, roubo e furto de aparelhos eletrônicos no município.

Os três suspeitos foram interceptados nos bairros Liberdade, Terra Preta, Aparecida, Centro, Manacá, Miriti, Conjunto Minha Casa, Minha Vida e em sítios e chácaras localizados na Rodovia AM-352, que liga Manacapuru a Novo Airão (distante a 180 km de Manaus).

Dos 28 locais vistoriados pelos policiais, em apenas dois locais suspeitos foram presos. O casal foi flagrado com entorpecentes e objetos ilícitos na residência onde morava e utilizava como ponto de venda. Segundo a polícia, a droga foi encontrada no quarto deles. Janelson e Cristiane vão responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas. O outro suspeito, Pedro Naranjo, foi interceptado na residência dele, no bairro Manacá, em posse da arma e das munições.

Manacapuru é a segunda cidade que recebe a operação “Interior Seguro” em nove dias. A primeira foi Borba (distante 151 km da capital), no dia 15 deste mês, onde foram cumpridos 16 mandados prisão e mandados de busca e apreensão.

“A orientação do governador José Melo, secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes e o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, é no sentido de combater práticas criminosas no interior, principalmente o tráfico de drogas, como aconteceu em Manacapuru”, informou o delegado do DPI.

A ação policial também apreendeu 24 motocicletas, cinco veículos de passeio e dois ônibus de passageiro que estavam sendo utilizados sem documentações ou não continham placas de identificação veicular. Os policiais montaram duas barreiras, sendo uma no quilômetro 5 da Rodovia Manoel Urbano, na AM-010, e outra na Avenida Pedro Hartz, a via principal de Manacapuru.

Participaram da operação aproximadamente 52 policiais lotados no DPI, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e das Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru e do 31º, 37º, 36º, 38º, 41º e 71º Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itapiranga e Novo Airão, respectivamente, também localizados na Região Metropolitana.

Com informações da assessoria