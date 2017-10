Polícia apreende 1,3 tonelada de pescado ilegal na Manaus Moderna

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) apreendeu, neste domingo (15), por volta das 10h, Almir Correa de Araújo, 40, por comércio e transporte de pescado ilegal. O fato ocorreu no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, zona Sul da capital.

De acordo com o titular da Dema, os policiais civis chegaram até Almir após receberem denuncias, informando que uma grande quantidade de pesca ilegal estava chegando em uma embarcação vinda de Tefé (município distante 523 quilômetros em linha reta da capital).

Leia também: Homem ameaça incendiar o próprio corpo em ônibus sucateado no Iranduba

“Após a denúncia, identificamos o indivíduo e o abordamos no Porto da Manaus Moderna. Almir chegou a apresentar um documento na tentativa de nos convencer de que se tratava de pescado em situação legal, mas após contato com funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), constatamos que a documentação era falsa”, declarou Hitotuzi.

A autoridade policial enfatizou que os policiais civis da Dema apreenderam em posse de Almir cerca de uma tonelada e 300 quilos de pesca ilegal, armazenada em caixas e sacos plásticos. Bruno Hitotuzi ressaltou, ainda, que todo o pescado apreendido foi doado para instituições assistenciais, como a Casa da Criança, localizada na Avenida Ramos Ferreira, bairro Centro, zona Sul, e a Casa Mamãe Margarida, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, e está situada na Rua Penetração Dois, bairro São José Operário, zona Leste.

Almir foi encaminhado ao 1° DIP, onde foi indiciado por comercialização e transporte de pescado ilegal. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial o infrator foi liberado.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Moradores de Manacapuru tentam ‘linchar’ envolvido em tentativa de homicídio contra delegado

Funcionários dos Correios anunciam paralisação por falta de segurança em Manaus

Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo duas motos no Coroado