Polícia aponta suspeitos do assassinato de policial em Manaus

Três traficantes identificados como Marcos Neves Serra, 19, “Tobandido” e “Indio” foram apontados pela polícia como autores do assassinato do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, 34, encontrado morto na tarde de ontem, na invasão Buritizal, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério, mais três homens estão sendo investigados pela autoria do crime. O soldado acabou assassinado, após os traficantes verificarem o brasão da Polícia Militar na blusa em que ele estava vestido. “Eles viram a blusa e arma calibre 38 na cintura do policial e perceberam que se tratava de um Militar. Eles arrastaram a vítima para um local escondido na invasão e o mataram com 13 facadas, o enterrando em seguida. Temos uma testemunha que viu toda a dinâmica do crime e está protegida. Essa testemunha ouviu o policial gritando, pedindo para que os traficantes levassem tudo que ele tinha, mas que não o matassem”, relatou.

Ainda segundo o delegado, uma mulher identificada como Joana Priscila Santos Cavalcante, foi presa em flagrante. A arma do policial estava enterrada debaixo da casa dela, na invasão. Na residência dela também foram encontradas porções de drogas. Joana foi a responsável por esconder o suspeito Marcos Serra, antes dele fugir do local. “Já temos um mandado de prisão em nome de um deles. Hoje à tarde, vamos solicitar os outros dois mandados. Até agora temos certeza que nenhum deles conhecia a vítima. Eles o mataram só por ser policial e por pensarem que ele estaria lá em missão”, explicou.

Conforme o comandante geral da PM, Davi Brandão, todo o sistema de segurança está empenhado em encontrar os autores do crime. Ele disse ainda que a resposta para a sociedade será a punição dos criminosos, dentro do que a lei prevê. “Pode ter certeza que eles serão punidos. Nosso estado democrático de direito foi ferido e vamos trabalhar dentro da legalidade para que eles paguem pelo crime”, disse.

Sobre o incêndio ter sido provocado por policiais, como acusaram moradores da invasão, o delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, afirmou que foi instaurada uma investigação e não descartou a hipótese de incêndio ter sido criminoso. Também levantou a possibilidade de que o incêndio ocorrido nas casas da invasão, logo após o corpo do policial ser encontrado, tenha sido iniciado pelos próprios moradores, a mando de traficantes.

Ana Sena

EM TEMPO