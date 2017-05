Polícia acaba com ‘festa do tráfico’ no Bariri e leva sete para delegacia

A Polícia Militar acabou com uma suposta “festa do tráfico” que acontecia no bairro Presidente Vargas, zona Oeste de Manaus, na região conhecida como “Bariri”. De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que um grupo de traficantes estaria fazendo uma festa regada a drogas, bebidas e som alto, em uma casa de esquina na comunidade. Acionados, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local e constaram a confraternização.

“Duas viaturas e uma motocicleta atenderam a ocorrência, porém parte das pessoas, que estavam com armas e entorpecentes, conseguiram escapar pulando no igarapé ou correndo pelas pontes e vielas que cortam o Bariri”, disse uma fonte, que pediu sigilo.

Ao todo, sete pessoas acabaram detidas:

Amarilson Alfaia Castro

Ericky Couto da Silva

Henrique Ribeiro da Rocha

Hugo de Oliveira Marialve

Richard Tavares Freitas

Rodrigo de Souza Pires

Luciano Silva dos Santos da Silva

De acordo com a Polícia, três pessoas levadas à delegacia cumprem pena no regime semiaberto. Henrique Ribeiro da Rocha tinha um mandado de prisão a ser cumprido e foi preso pelos investigadores do DIP. Todos, no entanto, já possuem algum tipo de passagem pela justiça, por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e furto.

