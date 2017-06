Polêmica com Maisa faz audiência de Silvio Santos disparar no Youtube

A polêmica envolvendo Maisa Silva, Silvio Santos e Dudu Camargo, que tomou as redes sociais desde domingo (18), fez a audiência do canal no Youtube do “Programa Silvio Santos” disparar. Durante o programa do último final de semana, Silvio constrangeu Maisa ao insistir que ela formasse um casal com Dudu, apresentador do “Primeiro Impacto”, principal telejornal do SBT. A atriz não gostou e negou todas as investidas de ambos.

No dia seguinte, o caso rendeu comentários e até respostas de Maisa. No Twitter, a jovem disse que não se desculparia por sua sinceridade, e no Facebook questionou: “Até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo?”.

O vídeo que mostra na íntegra a participação de Maisa e Dudu no “Programa Silvio Santos” foi publicado no Youtube oficial da produção e em três dias teve 2,557 milhões de visualizações. Nos últimos meses os vídeos do “Jogo das Três Pistas” variaram entre 15 e 75 mil visualizações. O canal tem 390 mil inscritos.

A última vez que um vídeo do quadro teve audiência muito acima da média foi em abril, quando Giovanna Chaves, que atuou na novela “Cúmplices de um Resgate”, esteve no programa.

Enquanto conversava com a atriz, Silvio Santos a deixou visivelmente constrangida: “Você é muito bonita de rosto. De corpo, ainda está muito magrela”, disse. O vídeo do programa com Giovanna teve meio milhão de acessos.

O apresentador também fez comparações com Larissa Manoela, outra jovem estrela do SBT. “Olhando para você e para a Larissa, a gente tem a impressão de que ela é mais velha, porque ela tem mais corpo que você. Mas a beleza se iguala”, falou Silvio. “Se bem que quando a Larissa tiver mais idade não acredito que ela conservará a beleza. Já você tem tendência a ficar mais bonita.”

Folhapress