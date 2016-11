Poeta amazonense lança livro no Centro de Manaus; inspiração foram as águas do rio Urubu

O livro ‘Urubuínas: cantigas do Rio Urubu’ do poeta João Félix será lançado no sábado (10), às 10h, na banca do Celestino/Sebo o Alienista, localizado na praça Heliodoro Balbi (conhecida como praça da Polícia), no Centro de Manaus. Na ocasião, simultaneamente, a edição portuguesa, da Editora Hórus, e a edição brasileira, do ‘Selo de Rua’, serão apresentadas.

As duas edições têm o mesmo conteúdo, mas enquanto na brasileira tem ilustrações do cartunista Gilmar Melo (Gilmal), na portuguesa tem incluso um glossário para facilitar a leitura e interpretação do texto por leitores estrangeiros.

De acordo com João Félix, a ideia para a obra foi inspirada pela longa experiência na área do rio Urubu, no município de Itacoatiara (a 175 quilômetros da capital), onde vive atualmente e também administra um projeto de turismo em uma pousada no local.

“Sou aposentado e atualmente moro nas proximidades do rio, onde as atuações reais e físicas que ocorrem no local, me inspiraram a escrever este livro de poesias. Inclusive, o sufixo ‘ína’ no título, quer dizer ´referente a’, ou seja, a obra é sobre a área do rio Urubu. Além disso, posso dizer que a temática é universal, mas com uma linguagem amazônica”, explicou.

‘Urubuína’ é o segundo livro sobre poesias que Félix escreve. O primeiro foi ‘Caminhos do Haikai’, em 1987. “Demorei a escrever outro livro de poesias por perfeccionismo. Passei esses anos aperfeiçoando as ideias para uma nova obra do gênero. Mas já escrevi outros livros sobre filosofia, que é a minha área de formação”, destacou.

João Félix ainda prevê lançar um novo livro, em 2017, sobre Filosofia da Ciência, a partir da atualização da tese escrita há 30 anos.

Manoela Moura

