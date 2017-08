Podemos argumenta com STF eleição indireta para governo no AM

O partido é o mesmo do presidente interino da Aleam, Abdala Fraxe – Divulgação/Aleam

O Podemos – antigo Partido Trabalhista Nacional (PTN) – do presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Abdala Fraxe, entrou com Embargos de Declaração, na noite desta segunda-feira (14), pedindo reconsideração da decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que no dia 3 de agosto deu parecer pelo não conhecimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 463 que pedia um processo de eleição indireta no Amazonas.

No entendimento de Lewandowski existe uma falha na representação da ADPF, uma vez que a procuração apresentada foi subscrita pelo diretório regional do PTN/AM, em desacordo com a jurisprudência do Supremo, que exige que o instrumento de mandato seja outorgado pelo diretório nacional do partido político. Entretanto, a defesa do partido informa que no dia 23 de junho a sigla ratificou o recurso ingressado pelo diretório regional.

Nos embargos o partido pede que a ADPF seja julgada procedente para que Lewandowski possa, assim, analisar o mérito do recurso que trata do pedido de eleição indireta para o cargo de governador do Amazonas. De acordo com a defesa da legenda, Lewandowski se baseou em premissa equivocada, cabendo, assim a modificação da decisão monocrática do magistrado que não reconheceu a ADPF.

“Admite-se ainda outra hipótese em que são cabíveis os embargos de declaração, quando o julgado se baseia em premissa fática equivocada, o chamado erro de fato, devendo, nesta ocasião, ser a eles atribuídos efeitos infringentes, conforme vasto entendimento jurisprudencial”, contextualizou a ação.

Conforme os embargos, o ministro do STF extinguiu os efeitos da ADPF sem análise do mérito, “fundamentando sua decisão na falha de representação ativa para propor a demanda, vez que a mesma foi proposta com procuração do diretório regional do PTN/AM. Entretanto, no dia 23 de junho de 2017 o diretório nacional do PTN ratificou todos os atos feitos pelo regional, inclusive passando procuração para regularizar toda a celeuma processual nesta ADPF”, completa o recurso.

Agravo de Instrumento

Além dos embargos na ADPF 463, a Mesa Diretora da Aleam ingressou com uma petição de 18 laudas com agravos de instrumento na decisão de Lewandowski, também do dia 3 de agosto, que deu parecer pelo não conhecimento na ADPF 464 por entender que faltou o requisito legal da subsidiariedade.

De acordo com o procurador-geral da Aleam, Vander Góes, a Mesa apresentou na tarde desta segunda, um pedido de reconsideração da decisão monocrática do ministro do STF. A Aleam pede, ainda, que caso Lewandowski não reconsidere a ação, que leve a matéria para julgamento do pleno do STF.

“O pedido de reconsideração foi ajuizado hoje à tarde por volta de 15h20 e pediu em regime de urgência no julgamento do mérito pelo pleno do STF”, afirmou Vander.

Henderson Martins

EM TEMPO

