Pneu fura e desequilibra aeronave enquanto pousava em Carauari

Um avião da empresa CTA Táxi Aéreo, teve problemas ao pousar no aeroporto do município de Carauari (distante 786 km de Manaus). Um dos pneus da aeronave furou, fazendo a aeronave sair da pista. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (17). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Polícia Militar de Carauari (GPM), tenente Farias, o avião estava a serviço dos Correios e chegou no município por volta das 9h mas, no momento do pouso, um dos pneus furou, deixando a aeronave desiquilibrada.

Conforme o tenente, o avião saiu da pista de pouso e parou ao entrar na área de grama do aeroporto. A aeronave teria saído do Aeroclube, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus com destino ao município nas primeiras horas desta sexta-feira. No avião estavam, apenas, o piloto e o copiloto.

“Foi apenas um susto. Ninguém ficou ferido e graças à Deus não aconteceu nada pior. O piloto e o copiloto estão bem. Também não houve danos na aeronave”, contou o tenente.

A reportagem entrou em contato com a CTA Taxi aéreo, mas segundo a atendente, que preferiu não se identificar, a empresa desconhece o ocorrido com um dos seus aviões em Carauari.

Outros acidentes

No dia 7 de dezembro, uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área verde, localizada na rua Pires de Carvalho, nas proximidades do bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus. Cinco morreram e uma foi resgatada. Uma das vítimas era criança de 7 anos. Os corpos ficaram carbonizados.

No mesmo mês, no dia 23, outro avião de pequeno porte, modelo Baron e prefixo PT-ICU, com quatro pessoas a bordo desapareceu após decolar do aeroporto de Tefé (distante 520 km de Manaus) com destino ao município de Tabatinga.

Mara Magalhães

EM TEMPO