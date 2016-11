PM’s suspeitos de envolvimento em sumiço de três jovens no Grande Vitória podem ter prisões decretadas

A força-tarefa das Polícias Civil e Militar que investiga há uma semana o desaparecimento de três jovens após uma abordagem policial, na madrugada do último dia 29, poderá solicitar à Justiça a prisão de, ao menos, seis policiais militares, entre eles o aspirante da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Luiz Ramos, o “Boca de lata”, 31.

De acordo com o diretor do Departamento de Justiça e Disciplina (DJD), Hidelberto Barros, a investigação aguarda o laudo do mapeamento do GPS das viaturas, os áudios dos rádios, resultado de perícia das armas e dos carros usados pelos PMs.

“Estamos muito bem adiantados nas investigações que são muito complexas. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Já pedimos todos os laudos e vamos aguardar os resultados. Se for necessária, a prisão será solicitada, uma vez que está entre as medidas legais tanto do código civil quanto militar”, disse.

Os três desaparecidos são Rita de Cássia da Silva, 19, Weverton Gonçalves, 21, e Alex Júlio de Melo, 25. Um vídeo cedido por um comerciante do bairro Grande Vitória, Zona Leste, mostra o momento em que os jovens são abordados por uma guarnição policial e quando outra viatura chega e todos seguem nos carros, enquanto um PM conduz a motocicleta de Weverton, uma Lander, de cor vermelha e placa OAE 2789.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, relatou que até esta sexta-feira (4), 19 policiais lotados na 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) já tinham sido ouvidos e que as investigações continuam. “Continuamos o trabalho, escutamos um a um para que não deixemos passar nada”, explicou.

Desespero

Depois que os jovens desapareceram, familiares e amigos começaram a investigar, por conta própria, o crime. Durante as buscas, os familiares e amigos encontraram uma sandália ensanguentada, supostamente de Alex. Além disso, as famílias conversaram com testemunhas que alegaram ter escutado barulhos de tiros, conseguiram o vídeo da abordagem e identificaram um dos PMs envolvidos.

Familiares e amigos fizeram uma manifestação no entorno da 4ª Cicom e do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por não terem êxito no registro do desaparecimento do trio. A população queimou pedaços de madeira e até um veículo. Mais de 80 policiais foram acionados para controlar a população, onde teve até o disparo de tiros de borracha. Não houve registro de feridos.

A mulher de Weverton, Andresa Andrade, 19, informou que o marido não tinha passagem na polícia. “Ele era limpo e não tinha motivo para fugir. Quem não deve não teme. Como ele não voltou para casa? Já procuramos em todos os lugares (ramais e becos) e não temos notícias de nada, estamos enlouquecendo”, lamentou. A reportagem tentou contatar o aspirante Luiz Ramos, citado por suposto envolvimento no desaparecimento dos jovens, mas não obteve sucesso.

Thaís Gama

Jornal AGORA