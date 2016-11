PM’s supostamente envolvidos no desaparecimento de jovens do Grande Vitória prestam novo depoimento

Os sete policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), presos temporariamente por suspeita de envolvimento no desaparecimento dos três jovens moradores do bairro Grande Vitória, Zona Leste – no dia 29 de outubro – foram ouvidos novamente nesta quarta-feira (30) pelo titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins. O grupo, que teve três, dos 10, PM’s liberados foi preso no dia 8 de novembro.

De acordo com Ivo Martins, os envolvidos foram interrogados com base em novas informações técnicas obtidas ao longo do primeiro mês de investigações. “Eles simplesmente não comentaram nada. Eu perguntei e questionei todos, mas, eles ainda continuam com o mesmo teor de discurso no depoimento, se reservando ao direito de permanecerem calados. A ideia era confrontar os envolvidos com o que temos de novo, entretanto, não tivemos sucesso nesse sentido”, informou.

Os policiais que estão detidos no Centro de Detenção Militar (CDM) e no Batalhão de Guarda da PM são os aspirantes Luiz Ramos e Fabiano Alves; o sargento Ribeiro Costa; os cabos Isaac Silva e Cortez Costa; e os soldados Cleydson e Denilson Correa.

O delegado não quis comentar com a reportagem quais os novos indícios que levou ao interrogatório de ontem. Ele explicou que ainda aguarda o resultado dos laudos da Perícia Técnico-Científica. “Ainda esperamos o resultado de alguns laudos para que possamos comparar as armas apreendidas, a ligação com a sandália encontrada, o laudo do DNA da sacola encontrada suja de sangue. Tudo isso vai ser confirmado com os elementos que temos colhidos”, explicou.

O pedido de prisão preventiva dos policiais ainda será avaliada, segundo Ivo Martins. Caso seja acatado o pedido, a Polícia Civil terá um prazo de dez dias para a conclusão do inquérito policial, entretanto, embora não seja solicitada a preventiva, o prazo se estenderá por até 30 dias, a contar do dia 11 de dezembro, quando acaba a prisão temporária dos envolvidos.

