PM’s são ouvidos após desaparecimento de três jovens no Grande Vitória

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS) ouviu seis policiais militares lotados na 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) nesta quinta-feira (3), sobre o desaparecimento de dois homens e uma mulher na Zona Leste de Manaus após uma abordagem policial, que não foi informada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Alex Júlio Roque, 25, Rita de Cassia Castro da Silva, 19 e Weverton Marinho Gonçalves, 21, estão desaparecidos desde a madrugada do último sábado (29).

O titular da Delegacia de Homicídios, Ivo Martins, informou que todos os policiais militares lotados na 4ª Cicom serão ouvidos pela especializada. Aproximadamente 18 policiais devem prestar esclarecimento sobre o caso.

“Todos os policiais militares que atuam nesta unidade serão ouvidos a nível de esclarecimento. Vamos saber quem saiu, quem entrou de plantão e colher o maior número de informações sobre o desaparecimento desses jovens”, disse.

Uma fonte policial informou que o desaparecimento dos jovens pode ter motivação passional. Uma das linhas de investigação é que um PM tenha envolvimento amoroso com Alex e que este seja um dos motivos da abordagem sem crime aparente e o sumiço de todos. A Polícia Civil ainda não fechou as linhas de investigação do caso.

A mulher de Weverton, Andresa Andrade, 19, informou que continua as buscas pelo companheiro. “Meu marido não tinha envolvimento com nada. Se aconteceu alguma coisa, ele foi uma vítima que não teve como se defender. Ele trabalha como mototaxista e foi fazer uma corrida. Vimos nas imagens que ele levou um tapa de um PM de graça”, lamentou.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança no local onde ocorreu a abordagem flagrou a ação dos policiais. Depois disso, nenhum dos três foi visto pelos familiares.

Jornal AGORA