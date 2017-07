PMs são afastados após serem flagrados depredando casa de jogos no Maranhão

Quatro policiais militares do Maranhão foram afastados de suas funções e responderão inquérito militar após depredarem uma casa de jogos que funcionava ilegalmente em São Luís, no Maranhão.

Imagens das câmeras de segurança do local divulgadas na internet mostram os policiais chegando ao local, no que parece ser uma operação de rotina.

Inicialmente eles abordam funcionários e clientes da casa, mas em seguida começa o quebra-quebra. Eles deram tiros para o alto, soltaram bombas, arremessaram cadeiras e quebraram mesas, máquinas de jogos, geladeira, aparelhos de ar-condicionado e as próprias câmeras que flagraram a ação. Uma parede de gesso também foi derrubada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o Comando de Policiamento Especializado da PM está apurando o ocorrido. A secretaria não confirma mas, segundo a imprensa, a depredação ocorreu no último domingo (23).

A Agência Brasil entrou em contato com a Polícia Militar do Maranhão, mas não obteve resposta.

Pedro Peduzzi

Agência Brasil

