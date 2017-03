PMs organizam ‘feijoada do bem’ para ajudar criança com doença rara

No próximo dia 21 de abril, Feriado de Tiradentes, um grupo de policiais militares, que desenvolve ações sociais de apoio a comunidades carentes em Manaus, realiza a “Feijoada do Bem” em prol do tratamento médico do pequeno Bryan Rodrigues de Souza, 11, que sofre de mielomeningocele, uma doença rara provocada pela malformação genética em ossos da coluna vertebral. O evento acontece na sede da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBM-AM), avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o policial militar, G. Moreno, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o evento está sendo realizado com o apoio de doação e a organização prepara uma grande festa para receber a população, que deseja contribuir com o tratamento do Bryan.

“Ao ter conhecimento das inúmeras ações sociais que o nosso grupo realiza, há cerca de dois meses atrás, a mãe do Bryan nos procurou para pedir apoio para arrecadar dinheiro para custear o tratamento do filho na Tailândia. Conhecemos o caso de perto e, sensibilizados, todos os policiais decidiram abraçar a causa. Estamos mobilizados para realizar uma grande feijoada que, com certeza, será sucesso de vendas.

Ainda segundo o PM, a feijoada será comercializada a R$ 20 (por pessoa) com direito a som ao vivo e piscina do clube liberada. “Estamos organizando para que atrações animem o público, a partir das 11h da manhã, que é quando a feijoada começará a ser servida. A piscina do clube também será liberada para aqueles que estiverem usando trajes de banho. Sunga (homem) maiô ou biquíni (mulher)”, orientou Moreno.

De acordo com a mãe de Bryan, a dona de casa Dayana Matos, 28, o filho nasceu com uma doença rara na coluna vertebral e, com isso, não tem estabilidade para realizar movimentos nos membros inferiores da cintura para baixo, ou seja, é totalmente dependente da cadeira de rodas.

“Além disso, ele também não tem sensibilidade nas partes íntimas e, por conta disso, é totalmente dependente do uso de sonda e fraldas descartáveis, pois ele não sente quando há vontade de fazer suas necessidades”, informou Dayana.

Ainda segundo a mãe de Bryan, por conta da falta de sensibilidade, o filho precisa viajar para a Tailândia, onde passará por um tratamento de aplicação de células tronco na região do umbigo, para passar a ter sensibilidade nas partes íntimas e deixar de fazer uso de sonda e fraldas descartáveis.

“Ele precisa receber oito aplicações de células tronco e, só o tratamento médico, no caso as injeções e o serviço do médico, custa R$ 100 mil. Mas somando os gastos da viagem com passaporte, visto, passagens aéreas e estadia, durante 25 dias, tudo vai sair por R$ 150 mil. Desse dinheiro eu só tenho R$ 12 mil, que é o que eu consegui até agora realizando rifas, bingos e pedindo em alguns semáforos e avenidas da cidade”, destacou Dayana Matos.

A dona de casa revelou ainda que, por falta de dinheiro, o tratamento, que estava marcado para acontecer em janeiro deste ano, precisou ser adiado. “Pretendíamos viajar agora em janeiro, mas, infelizmente, não tivemos condições. Então decidi pedir apoio aos policiais militares, pois vejo que o trabalho deles é essencial em causas sociais”, justificou a dona de casa Dayana Matos.

Durante o evento, os policiais militares realizarão o sorteio de brindes, como eletrodomésticos e brinquedos, que foram adquiridos por meio de doação de empresários e servidores da PM-AM. Pessoas interessadas em contribuir de alguma forma podem entrar em contato com a organização do evento, por meio dos telefones: (92) 99104-2715 e (92) 99121-0630, ou se preferir, podem entrar em contato com a família de Bryan no número (92) 99145-4368, falar com Dayana Matos.

Isac Sharlon

EM TEMPO