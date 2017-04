PMs evitam linchamento de suspeito de roubo na Zona Norte

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por um grupo de pessoas, na noite desta segunda-feira (3), por suspeita de roubo. O caso ocorreu na rua Canário, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu às 20h30.

De acordo com informações do tenente Luciano, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o linchamento só não foi consumado porque a polícia chegou a tempo de evitar a morte do homem.

“Nós fomos acionados para o local com a informação de que a população tinha pego um assaltante, mas chegando lá, não haviam indícios de que ele era, de fato, o autor do crime. No entanto, ele foi agredido por um grupo de pessoas e encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste”, informou o tenente.

Ainda de acordo com Luciano, até o momento desta publicação, não há informações sobre a identificação do homem e nem a gravidade das lesões sofridas durante as agressões. Apesar da chegada da polícia no local, ninguém foi preso.

Após os procedimentos médicos na unidade hospitalar, o homem será encaminhado para uma delegacia, onde deverá prestar esclarecimentos sobre o caso.

