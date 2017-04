PMN lança pré-candidatura de Chico Preto para deputado federal

Durante as comemorações dos 33 anos do Partido da Mobilização Nacional (PMN), a sigla lança, nesta sexta-feira (21), a pré-candidatura de Chico Preto ao cargo de deputado federal. O evento, que vai ser realizado no Rio Negro Clube, na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus, ainda vai contar com a posse da executiva, novas filiações e show musical.

O presidente do diretório municipal, Sirlan Cohen, explicou que a escolha antecipada da candidatura é para que representantes do partido possam trabalhar melhor na divulgação de Chico Preto para a população amazonense.

“Vamos sair mais cedo, pois não temos uma estrutura muito grande, por isso, vamos trabalhar para alcançar as cabeças das pessoas sobre o trabalho do Chico. Além disso, a escolha por ele se dá porque ele é ficha limpa e vamos trabalhar para que nossas metas sejam alcançadas”.

Sobre o novo caminho que irá percorrer na área política, Chico Preto destacou que é um caminho natural após mandados na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde atualmente é vereador, e também na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), quando foi eleito deputado estadual.

“Ainda que o cenário político seja de rejeição à política, pela forma como está sendo mostrada no Brasil, com transparência, foco nos verdadeiros problemas. As metas estão em construção dentro do PMN, mas dentre os desafios listo: A ZFM e suas variáveis; segurança nas fronteiras e infraestrutura”, disse.

Aniversário do partido

Sobre o PMN, Sirlan Cohen ressalta que o partido tem que comemorar por sua independência e por estar distante dos atuais escândalos políticos.

“Além da idade, nós festejamos nossa tranquilidade em relação aos problemas que vêm acontecendo. Somos um dos únicos partidos que não está envolvido com problemas de corrupção. Além disso, temos total liberdade para criticar e elogiar o que tem sido feito”, frisa.

Chico Preto, que é presidente do diretório estadual, explica que eles estão trabalhando em novos objetivos para 2018.

“O projeto para 2016 foi alcançado. Foram dois vereadores eleitos. As metas para 2018 são: a Câmara Federal e Assembleia Legislativa”, relata.

Manoela Moura

EM TEMPO