PMN anuncia apoio a pré-candidatura de Marcelo Serafim

A pré-candidatura de Marcelo Serafim (PSB) ao Governo do Amazonas, receberá apoio do Partido da Mobilização Nacional (PMN). O presidente estadual do PMN, Chico Preto, em nome do partido, informou que nesta quarta-feira (07), a partir das 10h, na sede do partido, anunciará a união das siglas.

Segundo o presidente municipal do PMN, Sirlan Cohen, as siglas têm projetos em comum para 2018. “É importante que essas alianças entre os partidos comecem desde agora. O nosso interesse, é o apoio que vamos dar uma a outra para a candidatura nas eleições do próximo ano que será encabeçada pelo pré-candidato a deputado federal, vereador Chico Preto.”, afirma Sirlan.

De acordo com o pré-candidato ao executivo estadual, vereador Marcelo Serafim (PSB), o apoio do PMN é importante diante do atual cenário político. “Estamos unindo as forças para lutar contra uma política velha, que o novo há grande possibilidade de progressos para o Estado do Amazonas.” diz, Marcelo.

Além do apoio do PMN, o pré-candidato ao Governo está articulando com Partido Popular Socialista (PPS), Partido do Trabalhador (PT) e REDE.

