PMDB tem a maior fatia de municípios no interior

A partir de 2017, a configuração dos partidos políticos nos municípios do interior do Estado do Amazonas vai representar um espelho do que acontece no cenário nacional, onde os grandes partidos comandam os maiores poderes do país. No Executivo nacional, o presidente Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), no Senado Federal, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), a Câmara Federal, após afastamento do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ficou no comando de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

No Amazonas, com adesão de 29,03 % dos 62 municípios, segundo levantamento feito no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PMDB, do senador Eduardo Braga, mesmo partido, teve um total de 18 prefeitos, entre eleitos e reeleitos, no interior do Estado. Em segundo lugar, com 22,58 %, em um total de 14 prefeitos, está o Partido Republicano da Ordem Social (Pros), do governador José Melo.

Em terceiro lugar, vem o Partido Social Democrático (PSD), do senador Omar Aziz, com 9,67%, de um total de seis prefeituras conquistadas. Em seguida, ocupando a quarta posição, o Partido da Social Democracia Brasileira do Amazonas (PSDB), do prefeito reeleito em Manaus, Arthur Neto, com 8,06% de prefeituras conquistadas no interior do Estado do Amazonas.

Com 14 prefeituras conquistadas no interior do Estado, o Pros teve uma soma de votação de 93,855 mil votos, em seguida, vem o PMDB, que conquistou 18 prefeituras e teve uma soma de votação de 71,711 mil votos, em terceiro lugar, vem o PSDB, com 50,182 mil votos, em seguida vem o PSD, com 46,304 mil votos.

A configuração deverá influenciar no próximo pleito, em 2018, quando, os grandes partidos deverão disputar a cadeira do Executivo estadual do Amazonas.

O PSDB, do prefeito de Manaus, Arthur Neto, tem o comando de uma das prefeituras mais importantes do Estado, Manaus, que tem um eleitorado de 1,257,261 milhões para 1,062,142 eleitores do interior, segundo site do TSE.

Henderson Martins

EM TEMPO