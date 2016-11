PMDB quer mudar de nome e retomar o ‘MDB’, usado na ditadura militar

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) pretende mudar o nome da sigla e retomar o “MDB”, usado de 1966 a 1979, durante o bipartidarismo da ditadura militar, quando fazia oposição à Arena (Aliança Renovadora Nacional).

O anúncio foi feito no Rio Grande do Sul pelo senador e presidente da legenda, Romero Jucá (PMDB-RR), mas deve ser discutido em plenárias em todos os Estados. Se aprovada, a mudança deve ser oficializada em dezembro para começar em fevereiro.

“Queremos deixar de ser partido e ser um movimento. Ou seja, algo mais forte, algo mais permanente, com uma ação constante. Voltar ser MDB resgata uma tradição, uma história, uma origem, que é muito importante para o povo brasileiro”, afirmou Jucá em entrevista coletiva neste sábado (26).

O senador estava em Porto Alegre para participar do 1º Ciclo de Debates com Prefeitos. O Rio Grande do Sul elegeu 129 prefeitos do PMDB.

“Se o MDB antigo fez a redemocratização do país, o MDB novo pode fazer a reconstrução social e econômica do país”, disse o senador.

Jucá afirmou ainda esperar que o resultado da mudança seja “colhido nas eleições”.

“Já lancei aqui a consulta. Nós queremos retomar o que representa nossa força política, não apenas um partido político”, declarou.

Paula Sperb

FolhaPress