PM vai intensificar operações durante o feriado prolongado em toda Região Metropolitana de Manaus

Com o objetivo de reprimir a criminalidade e garantir tranquilidade a todos os cidadãos amazonenses, a Polícia Militar do Amazonas deflagrou, desde sexta-feira (02), diversas operações para combater a criminalidade.

De acordo com o comandante-geral, coronel Sérgio Augusto, um dos principais fatores que despertam a preocupação da polícia é a exposição da população à ação criminosa de infratores durante as festividades comemorativas da Independência do Brasil e do Estado do Amazonas. “Vamos garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, prevenindo e reprimindo crimes contra o patrimônio e contra a vida, além de preservar e manter a ordem pública”, assegurou o comandante-geral.

O objetivo é reduzir, de acordo com o Comando Geral da PM, a criminalidade nas principais áreas de Manaus e também nos municípios do interior. “Temos em meta não somente atingir as áreas comerciais, como todas as demais regiões de mancha criminal, apontadas por meio de estudo do setor de estatística e de inteligência da PM, bem como assegurar que os cidadãos prestigiem com total tranquilidade os desfiles militares e civis em comemoração à pátria”, ressaltou.

O policiamento envolverá todas as tropas operacionais subordinadas aos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento Especializado (CPE), Policiamento Ambiental (CPAmb) e do Interior (CPI), além do reforço na capital de efetivo das unidades administrativas, academia de polícia e do Centro de Formação de Praças. Outros batalhões também envolvidos são a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque e Força Tática.

Ontem (2), teve início a Operação Vitória Régia, que prossegue até o dia 8 de setembro. Outras operações também serão desenvolvidas para o Desfile Escolar do Amazonas na próxima segunda-feira (5) e a Operação ‘Amazônia 26’, para a partida de futebol entre Brasil x Colômbia na terça-feira (6). A Polícia Militar ainda dará todo apoio na escolta das seleções e nos locais de treino.