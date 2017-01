‘PM vai atuar dentro de presídios’, determina governador do AM

Para evitar novas rebeliões, fugas e mortes em unidades prisionais do Amazonas, o governador José Melo anunciou um pacote de medidas de prevenção na noite desta segunda-feira (2). Uma delas é que o contingente da Polícia Militar vai passar a fazer parte do sistema penitenciário para evitar a entrada de celulares, armas e outros objetos proibidos nos presídios.

José Melo também anunciou a construção de unidades prisionais em Parintins, Manacapuru e uma penitenciária agrícola para os presos de alta periculosidade. As medidas foram anunciadas durante uma coletiva de imprensa, que contou com a participação do ministro de Justiça e Cidadania do governo Temer, Alexandre de Moraes. Ele desembarcou em Manaus, por volta das 20h, para prestar auxilio e acompanhar decisões.

O ministro anunciou que unidades de inteligência serão criados em alguns estados da federação e o Amazonas será um dos beneficiados. A medida vai ajudar na administração das unidades prisionais e prevê crises no sistema. Ele informou que a lideranças que orquestraram o motim foram identificadas e devem ser levadas para presídios federais.

“Não queremos encontrar culpados, queremos encontrar soluções. Construir mais presídios está em nossos planos, mas é preciso cautela, pois, não é barato. É uma decisão difícil, temos de ver o local que será feito, investir em tecnologia e, principalmente, em inteligência para garantir a segurança nesses presídios e evitar novas rebeliões”, disse Alexandre de Moraes.

Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública (SSP), Sérgio Fontes, afirmou que o a rebelião foi desencadeada por conta de disputas de tráfico.

“Foi simplesmente uma guerra de espaço. Tudo por conta do tráfico de drogas. Nao tínhamos como saber que o que ia acontecer naquela tarde. É muito complicado. Agora, o que aconteceu foi que as facções se degladiarem, por isso, o secretário de Administracao Penitenciária, Pedro Florêncio, resolveu levar os membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) para a Vidal Pessoa, no Centro”, explicou, ressaltando que, atualmente, a facção criminosa Família do Norte representa mais de 80% dos presos do Compaj.

Os líderes da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde 56 presos foram mortos, podem ser transferidos para presídios federais. O ministro da Justiça deixou aberto o apoio ao Estado para realizar as possíveis transferências. Uma sindicância será aberta pela Seap para apurar a participação das empresas terceirizadas, que atuam na segurança dos presídios, na entrada de objetos proibidos.

Participaram ainda da coletiva, o diretor do Departamento Penitenciária Nacional (DPN), Marco Antonio Severo, o secretário Nacional de Segurança Pública, Celso Perioli, e o secretário Nacional de Justiça, Gustavo Marrone.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA