PM troca tiros com assaltante em mercadinho no Petrópolis; os dois foram baleados

Um policial militar da reserva foi baleado, na noite desta quarta-feira (16), dentro de um mercadinho, localizado no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Ele chegou a trocar tiros com um dos bandidos, que também ficou ferido.

De acordo com PMs, o policial e o criminoso foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A identidade do assaltante baleado não foi divulgada.

A polícia realiza buscas para tentar localizar outras pessoas que tiveram participação no crime.

Durante o roubo, além do dinheiro levado do caixa do estabelecimento comercial, o policial ainda teve o celular roubado. O crime aconteceu por volta das 20h30.

Cabo da PM baleado

Um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que não teve a identidade divulgada, foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), na noite da última sexta-feira (11), em um lanche no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Dois criminosos atiraram contra a vítima e fugiram. Ele foi socorrido e o estado de saúde é estável.

