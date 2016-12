‘PM tirou um pedaço de mim’, diz Tati Quebra Barraco após de morte de filho em operação no Rio

Um dos filhos da funkeira Tati Quebra Barraco, Yuri, 19, foi assassinado na madrugada deste domingo (11) durante uma operação policial contra o tráfico de drogas no bairro de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela cantora nas redes sociais Twitter e Facebook.

A funkeira fez um desabafo atacando a Polícia. “A PM tirou um pedaço de mim que jamais será preenchido. A PM tirou meu filho. Essa dor nunca irá cicatrizar”, escreveu.

Esse não foi o primeiro envolvimento do rapaz com a polícia. Yuri chegou a ser apreendido em flagrante, em 2013, por PMs na Taquara, zona oeste do Rio, depois de roubar um boné de um jovem de 22 anos na estrada dos Bandeirantes.

Segundo registro de ocorrência feito na 32ª DP (Taquara), o adolescente estava acompanhado de mais três menores de idade, que conseguiram fugir. O boné foi recuperado pelos policiais.

Na época, Yuri chegou a ser encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), mas foi liberado depois que a funkeira chegou à delegacia acompanhada de dois advogados.

Tati Quebra Barraco é mãe três filhos. Além de Yuri, ela tem a primogênita Carol Lourenço, 22, e a caçula Mila Cristine, 12.

A família ainda não informou detalhes sobre velório e sepultamento.

