PM tenta prender criminosos que mataram turista no RJ

A Polícia Militar faz nesta sexta-feira (9) uma grande operação contra o tráfico de drogas nos morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro, no Catumbi, que ficam próximos ao Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, onde ontem (8) o turista italiano Roberto Bardella, 52 anos, entrou por engano na comunidade.

A vítima e o primo, Rino Polato, de 59 anos, voltavam de uma visita ao Cristo Redentor e seguiam de motocicleta para as praias da zona sul, quando por engano, entraram no acesso à Santa Teresa e foram abordados por oito homens fortemente armados. Cada um dos primos pilotava a sua moto e Roberto, por estar com uma câmara acoplada no capacete, foi alvo da ação dos criminosos e morreu com um tiro na cabeça.

Os dois por serem italianos não entenderam as regras dos traficantes e a ordem de parar e acabaram sendo confundidos com homens de uma facção rival ou policiais e um dos homens do grupo atirou atingindo a vítima na cabeça e no braço. Roberto morreu na hora. Os dois primos tinham visitado o Paraguai e entraram no Brasil por Foz do Iguaçu. Eles realizavam de moto um tour por países da América do Sul.

De acordo com o Comando da Unidade de Polícia Pacificadora na ação de hoje nos morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro houve confronto entre as policiais e traficantes de drogas na localidade conhecida como “Coro Come”, na Fallet. No tiroteio, quatro homens foram baleados e encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Três deles morreram no hospital. A PM apreendeu quatro pistolas automáticas. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios.

Douglas Corrêa

Agência Brasil