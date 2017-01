PM reforça segurança nas muralhas de presídios do AM

A partir das deliberações do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, a Polícia Militar (PMAM) reforçou a segurança nas muralhas das principais unidades prisionais da capital. A decisão aconteceu após o confronto entre facções rivais que resultou na morte de 56 presos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e de mais quatro na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Nesta quarta-feira (4), por determinação do Comando Geral da instituição, 80 policiais militares foram transferidos para o Batalhão de Guardas da PMAM.

“Nosso objetivo é reforçar todas as unidades prisionais que tiveram alterações. A população pode ficar tranquila, porque nosso poder operacional não foi diminuído. Inclusive estamos reforçando com policiais militares de Gratificação de Trabalho Extra (GTE) para que não haja nenhum prejuízo durante a busca aos detentos foragidos”, explica o subcomandante geral da PM, coronel Euler Cordeiro.

Buscas

A Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas (Seaop), da SSP, a Polícia Civil e as Unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da PMAM estão empenhadas nas buscas e captura aos foragidos. Já foram registradas 63 recapturas de foragidos das unidades do Compaj e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

As equipes foram distribuídas em pontos estratégicos e ocupam as saídas e ramais que podem ser utilizados como rota de fuga pelos detentos que conseguiram fugir durante as rebeliões. Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Policiamento Ambiental (Bpamb), Batalhão de Choque, Companhia de Operações Especiais (COE) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) fazem parte da operação.

