PM recupera motocicleta roubada em beco do São Jorge

Policiais militares da Força Tática (FT) recuperaram, na noite desta sexta-feira (9), uma motocicleta roubada. O fato ocorreu na Rua São Paulo, próximo ao beco de mesmo nome, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Chandler, responsável pela ação, uma denúncia anônima recebida por meio do linha direta da FT indicava que, no local, pessoas estariam em posse do veículo roubado.

“Recebemos a denúncia no telefone. Além da moto, também temos a informação que um carro roubado poderia estar no local, porém soubemos que o dono já encontrou o veículo nas proximidades”, explicou o tenente.

A rua estreita dificultou a ação dos PM’s. A motocicleta, modelo NX4 Falcon, de cor vermelha e placa NOJ-8413, apresentou problemas elétricos na hora de ser levada para a delegacia, atrapalhando o andamento da ocorrência. Para retirar do local, foi necessário solicitar apoio.

“Estamos atuando nessas ações de saturação aqui no bairro São Jorge, no intuito de reduzir a criminalidade nesta área e dar tranquilidade à população”, completou o tenente.

Um morador, que não quis se identificar, reconheceu que a presença da polícia não é comum no local. “Moro aqui há anos e não lembro de ter visto uma viatura entrar no beco antes”, revelou.

Apesar dos policiais localizarem o produto do roubo, nenhum suspeito foi encontrado no local. As buscas por eles continuam durante a madrugada.

Raphael Sampaio

EM TEMPO