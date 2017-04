PM recupera 25 veículos furtados e roubados e apreende um fuzil em Coari

A Polícia Militar do Amazonas recuperou 25 veículos roubados ou furtados durante o reforço das operações policiais do fim de semana. O número foi divulgado pela PM nesta segunda-feira (10), durante o balanço da produtividade das operações realizadas no período, junto de outros dados. As ações tiveram resultados positivos na capital e no interior.

Em Manaus, foram apreendidas duas duas armas de fogo, cinco armas brancas e um um veículo. Pessoas apresentadas em Distritos Integrados de Polícia (DIPs), presas em flagrante ou que assinaram termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), somaram um número de 46. Em relação às abordagens, a polícia parou e revistou 6.853 veículos de todos os tipos (ônibus coletivos, motocicletas, automóveis de passeio, táxis, moto-táxis e caminhões) e foram abordadas 12.264 pessoas. Exatamente 178 bares ou estabelecimentos semelhantes foram fiscalizados.

No interior, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari, apreenderam, no domingo (9), cinco armas de fogo, sendo um Fuzil ParaFAL, calibre 762, de uso exclusivo das Forças Armadas.

o Comando de Policiamento de Área Leste (CPA-Leste), na noite de sábado (8), desenvolveu diversas ações de combate aos crimes, principalmente com foco no transporte coletivo urbano. As ações de policiamento ostensivo e preventivo foram desencadeadas por determinação do Comandante Geral da PM, coronel David Brandão e integram o planejamento estratégico da instituição no combate à criminalidade dentro da política de aproximar PM e comunidade.

Na área, a operação foi coordenada pelo tenente-coronel PM Harraquian. O objetivo da operação foi manter a proteção dos cidadãos que utilizam coletivos urbanos e os micro-ônibus na zona Leste de Manaus. Os principais corredores viários e áreas de grande fluxo de pessoas receberam pontos de fiscalização e revista, com a instalação de barreiras policiais e a prática de outras modalidades.

A presença da PM nesses locais recebeu apoio e reconhecimento de profissionais e usuários do transporte coletivo. “Essas medidas são muito boas para nós que trabalhamos diariamente nos coletivos e para os passageiros. Com a polícia mais presente, fazendo blitzes, entrando nos ônibus e realizando as abordagens, ficamos mais seguros”, destacou Valdo Santos Lima, que atua há seis anos como motorista de uma empresa que atende a zona Leste. A mesma opinião é compartilhada por usuários que se mostraram receptivos às abordagens nos ônibus. “O efetivo dessas ações é composto pelas seis Companhias Interativas Comunitárias (CICOMs) que cobrem a Leste, além do efetivo administrativo que atuam na Gratificação de Trabalho Extra (GTE)”, informou Tenente Coronel PM Harraquian.

Operação Onça

Paralelo a este reforço policial do fim de semana, a PM mantém deflagrada, desde o dia 31 de março e que prossegue até 30 deste mês, a Operação Onça, que visa promover não somente a sensação de segurança, mas a garantia efetiva de segurança aos cidadãos, consequentemente, promover qualidade de vida com a redução da criminalidade de forma pontual, principalmente roubos, furtos e homicídios, mantendo os índices criminais baixos ou dentro dos níveis de controle da segurança pública. A operação é coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

Junto ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), o CPM também atuou fazendo a segurança dos jogos de futebol, ocorridos no fim de semana, tanto na capital quanto no interior do estado, com destaque para o policiamento nos jogos Rio x Nal, clássico do futebol local, ocorrido no sábado, no estádio Carlos Zamith, zona Leste de Manaus, e o amistoso da Seleção Brasileira Feminina, contra a Bolívia, ocorrido no domingo, na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul da capital. Com a presença da polícia, foi preservada a ordem pública e a segurança dos torcedores.

Ações garantiram a segurança no interior

O CPE, em atendimento à determinação do comandante geral coronel PM David Brandão, enviou no dia 3 de abril para o município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), na Região Metropolitana de Manaus, reforço policial que está sendo realizado por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O objetivo é coibir ações criminosas, reduzir índices de crimes na cidade e ampliar as ações de polícia ostensiva nas principais vias de acesso e dentro do município. As ações da Rocam serão de apoio ao efetivo local sem data para término e sob a coordenação do comandante da unidade, o tenente-coronel PM Álvaro Cavalcante e o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major Lamongi.

Operação Coari Segura

Os policiais lotados no 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari, sob o comando do major PM Pedro Moreira, apreenderam por volta de 12h de domingo (9), cinco armas de fogo, sendo um Fuzil ParaFAL, de calibre 762, de uso exclusivo das Forças Armadas, três espingardas calibre 12 e um rifle calibre 38.

A apreensão foi parte, justamente, da operação Coari Segura, que tem objetivo de reforçar o policiamento em toda extensão do município de Coari, para proporcionar à população a sensação de segurança e a segurança necessária. A operação teve início, também, no dia 3 de abril, por ordem do Comando da PM e tem ocorrido com objetivo, ainda, de dar retorno ao que foi determinado.

Com informações da assessoria