PM recomenda cuidado ao sacar contas do FGTS em Manaus

Os cidadãos de Manaus já começaram a sacar os recursos em contas inativas do Fundo de Garantira do Tempo de Serviço (FGTS), mas precisam ter atenção redobrada para evitar roubos e assaltos e a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) destacou que, para prevenir sobre eventuais crimes, conhecido também como “saidinhas de banco”, irá reforçar o policiamento nas principais agências da Caixa Econômica Federal em Manaus nos próximos dias. Para isto, o comandante geral da PM-AM, coronel David de Souza Brandão, adotou, deste a última quinta-feira (9), um sistema estratégico para o policiamento ostensivo na capital amazonense.

Brandão destacou que todas as 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) mais a Força-Tática, que compõem o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), adotam a estratégica de Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV).

“Durante todo o dia no horário de funcionamento dos bancos, onde os saques são feitos, os policiais estarão posicionados estrategicamente, próximo as agências. A polícia vai operar, principalmente, em locais no Centro e Cidade Nova, onde há um fluxo maior de pessoas”, informou o comandante da PM-AM.

O coronel destacou, ainda, que a população tenha atenção às pessoas a sua volta e que vá ao banco acompanhada, para garantir segurança e coibir a ação de criminosos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou, por meio da assessoria de comunicação, que é responsável apenas pela investigação quando há a existência de crimes. Para isto, a polícia civil atua para eludir o crime.

Qualquer transferência de recursos do FGTS para qualquer outro banco é gratuita. Ao receber a quantia, o beneficiário deve solicitar que o valor seja automaticamente transferido para a conta indicada pelo usuário.

