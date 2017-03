PM realiza operação ‘Onça V’ neste final de semana

O Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, deflagra a partir desta sexta-feira (24 de março), a Operação Onça “V”, que será executada pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) em toda a capital e região metropolitana.

O objetivo é promover não somente a sensação, mas a garantia efetiva de segurança aos cidadãos, consequentemente, promover qualidade de vida com a redução da criminalidade de forma pontual, principalmente roubos, furtos e homicídios, mantendo os índices criminais baixos ou dentro dos níveis de controle da segurança pública.

De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM David Brandão, além desses objetivos essenciais, a Instituição buscará por meio dessas medidas, estreitar os laços de proximidade com a comunidade, procurando atingir uma parceria permanente para um atendimento de excelência no atendimento das ocorrências.

Por meio do Comando de Policiamento Metropolitano, a Operação Onça “V” cobrirá todas as áreas urbanas da capital, em diversas fazes operacionais, com implementação de ações policiais militares de maneira contínua e mobilizando todos os processos e modalidades de policiamento, por ação dos Comandos de Policiamento da Área Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Sul, Centro-Oeste, além dos Batalhões Especializados ROCAM e Força Tática e Batalhão de Trânsito (BPTran).

Serão realizadas ações comunitárias, seguidas de barreiras policiais e redutores de velocidade (abordagens em veículos e pessoas), intensificação do policiamento ostensivo a pé e motorizado nas áreas de maior incidência de roubos e furtos, priorizando as áreas comerciais, setores bancários e casas lotéricas, bem como na fiscalização de ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano e alternativo; além das rotas de empresas do Pólo Industrial de Manaus, com a execução das ações “Catraca” e “Rota Segura”.

A operação contará com o apoio de outros órgãos da segurança pública como Polícia Civil, Juizado da Infância e da Juventude, Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Detran, Polícia Rodoviária Federal, e órgãos municipais de controle do trânsito. Bares, casas noturnas e similares também serão fiscalizados com o apoio desses órgãos.

Fases operacionais

O policiamento ostensivo geral à pé (POG), será realizado com a finalidade de intensificar a presença da polícia nas áreas comerciais e de grande concentração de público (agências bancárias, casas lotéricas, terminais de ônibus, shopping center, pontos de ônibus próximos a hospitais, complexos turísticos e outros), observando os dados de criminalidade de furtos e roubos nesses locais. Cada Comando de Policiamento de Área atuará ainda com as equipes de motocicletas em diversos perímetros, ampliando os limites de saturação das áreas criminais. As equipes motorizadas de quatro e duas rodas atuarão também nos corredores viários de maior incidência de delitos.

Ação Rota Segura – será desenvolvida nas áreas de maior incidência de infrações de furtos e roubos a trabalhadores e micro-ônibus do Pólo Industrial de Manaus, nos mais diversos horários e trajetos entre a residência, pontos de embarque e desembarque, bem como durante a rota até a empresa.

Ação Catraca – tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança, bem como controlar e reduzir os índices criminais, focando as ações na execução de barreiras fixas e itinerantes, com abordagens a ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo e alternativo, reprimindo a atuação de infratores nos terminais de integração e nas rotas das linhas do transporte público.

Ação Cadeado: reforço nas unidades prisionais – será executada pelo Batalhão de Guardas e tem por prioridade reforçar a segurança e controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas áreas onde estão localizados os presídios.

