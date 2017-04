PM realiza atividades em comemoração aos 180 anos no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas, em comemoração ao seu quase bicentenário de existência, 180 anos de atuação, promoveu na manhã desta terça-feira (4 de abril), no pátio interno do Complexo do Comando Geral, no bairro Petrópolis, na zona Sul, uma solenidade militar que marca a abertura das diversas atividades alusivas ao aniversário da Corporação Militar neste mês.

A solenidade voltada ao público interno, contou com a participação do Alto Comando da Instituição, formado pelo Comandante Geral, Coronel PM David Brandão, Subcomandante Geral, Coronel PM Walter Cruz, e Chefe do Estado Maior Geral, Coronel PM Domingos Sávio, Comandantes das unidades operacionais, oficiais e praças atletas que participarão das competições desportivas, além de Diretores e Assessores da Instituição.

Na sua mensagem, o Comandante Geral, Coronel PM David Brandão, destacou a importância do dia 4 de abril. “A data é especial, uma marca histórica na existência da Polícia Militar, pois, trás a todos os membros da tropa o sentimento de orgulho e brilhantismo em seus quase dois séculos de atuação na prestação de serviços ao povo do Amazonas”, declarou o Coronel.

O Coronel Brandão aproveitou também para lembrar o quão importantes foram as conquistas obtidas ao longo de todas as décadas e pediu empenho e apoio da tropa no alcance das metas e resultados institucionais. “Podem ter certeza que minha gestão é ombreada com todos vocês e, por isso, peço a colaboração na conquista desses resultados que tanto a população espera de nós policiais militares. Rogo a Deus por todos para o bom cumprimento de vossas honrosas missões”, finalizou.

Ao final do evento, após o acendimento da pira olímpica para o início das atividades, o Comandante Geral anunciou que no próximo ano as competições olímpicas voltadas aos policiais militares retornarão ao calendário de eventos da Instituição.

Calendário de eventos

No cronograma de eventos alusivos às comemorações de aniversário da PMAM no mês de abril, constam homenagens e outorga de honrarias, além de atividades desportivas que culminam na solenidade oficial militar alusiva ao aniversário de 180 anos da PMAM no dia 20 de abril; as atividades desportivas como a 34ª edição da tradicional Corrida Tiradentes, ocorrem na sua versão adulta dia 23 de abril e a infantil “Corridinha”, no dia 22. Além disso, também ocorrerá uma exposição de produtos e serviços prestados pela Corporação de 17 a 23 de abril no Shopping Ponta Negra; e no dia 26 a Homenagem a Tiradentes, Patrono das Polícias Militares do Brasil.

