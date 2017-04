PM prende trio com drogas na zona sul de Manaus

Durante barreira policial, Jonatas de Souza Neves Pinteiro, 20, Glaucimara Pereira da Silva, 20, e Kevio Moraes de Souza, 28, foram presos na madrugada deste domingo (9), na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O trio, detido pelo Comando de Polícia de Área Sul (CPA Sul), é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas

Por volta das 2h15, o soldado Torres Santos abordou o veículo, modelo gol, de placa 6977, quando Glaucimara ficou visivelmente alterada. Durante revistada, o policial encontrou no sutiã dela vários tipos de drogas.

Os entorpecentes apreendidos foram duas pedras grandes com aspecto de oxi, uma porção grande com aspecto de maconha, 1 porção grande e 12 trouxinhas com aspecto de cloridrato de cocaína. Além de uma quantia de R$ 201 em espécie e no interior do carro havia um quilo de goma de tapioca que serviria para misturar os entorpecentes.

O trio foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos necessários.

Com informações da assessoria