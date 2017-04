PM prende mulheres com drogas e dinheiro em Tefé

Na madrugada de domingo (23), policiais militares do 3ª Batalhão de Policiamento Ostensivo e Preservação do Meio Ambiente (BPOPMA) equipe composta pelo Sargento PM R. Nogueira, em patrulhamento ostensivo detiveram uma mulher com drogas em uma pousada, o fato ocorreu na Rua Nova I, Vila Buriti no município de Tefé, distante 674 km da capital.

De acordo com informações, a equipe durante patrulhamento de rotina abordou Samira Ribeiro de Aguiar, 36 anos, e foi encontrada uma porção supostamente pasta base de cocaína.

Ainda de acordo com os policiais militares, questionada sobre a origem da droga, a suspeita informou que havia comprado na pousada do vulgo “Arigó”. Feito diligências na referida pousada foram encontradas 10 porções supostamente pasta base, 02 facas de mesa, 01 colher, sacos plásticos e R$ 395,80 em espécie.

Também foi detida Ioná Nonato, com mais cinco pessoas não identificadas que estavam no estabelecimento. Todos foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia para providências cabíveis.

Com informações da assessoria