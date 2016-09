PM prende homem após esfaquear amigo durante briga em Lábrea

Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam, nesta terça-feira (20), um homem após esfaquear um suposto amigo durante uma discussão. O fato ocorreu no Centro do município de Lábrea – situado a 702 quilômetros da capital amazonense.

De acordo com a equipe policial, composta pelo sargento Vande e soldados A. Pereira, Campos e Francisco Marcos, por volta das 19h40, eles receberam uma denúncia enquanto faziam um patrulhamento de rotina pelo Centro da cidade.

O popular – que teve o nome preservado – informou que um homem, de 50 anos, havia sido esfaqueado durante uma briga. A viatura se deslocou ao local e constatou a denúncia. A vítima era amiga do suspeito.

Ainda segundo os militares, após diligência, eles conseguiram identificar o suspeito. Francisco Pedroso dos Santos, de 43 anos, foi preso na rodovia BR-230. Ele estava fugindo para Porto Velho, quando foi interceptado pela equipe policial.

Francisco foi detido e conduzido à delegacia local para providências cabíveis. O motivo da briga não foi revelado.

Denúncias

Informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao Comandante 4ª CIPM, Tenente PM Laurênio, no telefone: (92) 99388-7183 ou diretamente no endereço da Unidade Policial situada na Avenida 22 de Outubro s/n bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Com informações da assessoria