PM passa por cirurgia no João Lúcio após ser baleado ao tentar evitar assalto

Um cabo da Polícia Militar identificado apenas como ‘Neto’ foi baleado na noite dessa segunda-feira (19), em um estabelecimento comercial localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia, a vítima tentou impedir um assalto no local.



O cabo passava pela rua a pé, quando notou o assalto ao estabelecimento e ao tentar evitar a fuga do infrator, trocou tiros e acabou sendo alvejado. Neto faz parte da 14ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) e não estava de serviço na ocasião.

De acordo com as autoridades, o policial está internado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde passa por procedimentos cirúrgicos no momento, mas não corre risco de morte. O infrator segue foragido e equipes policiais da 25ª CICOM estão à sua procura.

Por equipe EM TEMPO online