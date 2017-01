PM muda comando das principais unidades

O novo comandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Coronel QOPM David de Souza Brandão, e o subcomandante geral, coronel Walter Rodrigues da Cruz, anunciaram, nesta quarta-feira (25), novas mudança nos principais comandos da instituição. A estratégia, segundo Brandão, servirá para otimizar o serviço prestado pela PM.

Para David Brandão, na PM existe a Lei de Movimentação de Oficiais que determina mudanças. “Essa Lei prevê que o oficial seja mudado de área, ou comando, para que ele possa contribuir em novo local de trabalho e, assim, melhorar o serviço prestado pela PM. Vamos elaborar novas estratégias e modos operantes para colocar a polícia nas ruas e trazer benefícios à população”, destacou Brandão.

No total, novos oficiais assumem os comandos de policiamento Especializado (CPE), Metropolitano (CPM), da Capital (CPA), Ambiental (CPAMB), de Área (CPA); este último com cinco unidades distribuídas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul. Entre as nomeações estão os tenentes coronel José Silva e Raimundo Leite, que assumem, CPM e CPE, respectivamente.

Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, as mudanças são naturais e um direito do novo comando. “Agradecemos a todos os oficiais que, nos seus respectivos comandos, ombrearam na dura missão de combater a criminalidade, prestando ao nosso Estado uma grande contribuição”.

A diretoria de comunicação da PM informou que as decisões já foram oficializadas, por meio de boletim interno, mas as nomeações devem ocorrer no prazo máximo de oito dias, por conta de questões burocráticas. Uma cerimônia de passagem de comando deve ser realizada na sede do Comando Geral da PM, bairro Petrópolis, Zona Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO