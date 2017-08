PM morre em trágico acidente em Novo Airão

Soldado Daniel Guimarães morreu aos 32 anos – Arquivo pessoal

O soldado da Polícia Militar, Daniel Rodrigues Guimarães Filho, 32, foi morto em um trágico acidente de trânsito na noite de sábado (12) no município de Novo Airão (distante 180 km de Manaus).

“Foi um excelente militar e queremos guardar as boas lembranças dele”. A frase foi dita pelo colega de farda e amigo tenente da PM-AM Ladislau Neto, durante o aguardo da liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste domingo (13).

O acidente aconteceu por volta das 20h40, na avenida Ajuricaba, na região do Centro de Novo Airão. A irmã de Daniel, Jenilda Guimarães, 36, informou que o mesmo estava em uma moto, quando colidiu de frente com uma caminhonete Fiat Toro. O PM foi arremessado contra o carro e acabou tendo morte cerebral instantânea. Foi socorrido, mas já deu entrada no hospital do município apenas com o coração pulsando.

Daniel estava morando em Novo Airão atuando pela PM da cidade há pouco mais de 3 meses, mas já havia atuado pelo Comando de Operações Especiais (COE) e pela Força Aérea Brasileira. “Infelizmente, foi uma fatalidade qur tirou a vida de uma pessoa tão querida e guerreira. Sempre foi bom pai, bom irmão e bom filho. Vai ficar um vazio eterno em toda família por tudo que meu irmão fazia por todos”, lamentou Jenilda.

O tenente da PM, Ladislau Neto, em entrevista em frente ao IML, se disse emocionado porque Daniel era um irmão de farda. “Era caveira, a gente serviu juntos no COE. Quando fui transferido par

a Novo Airão, Daniel fez questão de ir comigo, levou os dois filhos, queria morar lá, e estava amando aquela cidade. Quando soube fiquei bastante triste e desabei”, relatou.

Neto classificou Daniel como um excelente profissional, humilde, e que combateu um bom combate. “Infelizmente a gente perdeu, uma fatalidade esse acidente trágico. Acredito que foi um chamado. Daniel foi um excelente militar e queremos ter apenas imagens boas dele, foi um exemplo para nós”, completou.

As investigações sobre as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O condutor do carro envolvido foi detido e permanece na 77º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, aguardando segunda ordem. A reportagem tentou entrar em contato com a unidade, mas não obteve sucesso.

Velório

O velório de Daniel Guimarães está previsto para acontecer na funerária São Francisco, localizada na avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, Zona Sul às 14h. O sepultamento está marcado para às 9h de segunda-feira (14), no Cemitério Parque Tarumã.

