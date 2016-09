PM morre em hospital após ser baleado em troca de tiros com bandidos na Zona Norte; um deles foi linchado

O cabo da Polícia Militar, Eleandro Lacerda Lima, 38, morreu na noite dessa quinta-feira (15), no Hospital e Pronto Socorro João Lucio, após ser baleado durante uma suposta tentativa de assalto, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Um dos assaltantes foi linchado pela população.

O crime ocorreu por volta das 21h, na avenida Penetração, no núcleo 9 da Cidade Nova, nas proximidades de uma lanchonete onde ele iria encontrar a família.

De acordo com a polícia, o cabo deixou a família na lanchonete e foi estacionar o carro, porém, quando estava retornado para o estabelecimento foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta de placa e características não informadas.

O policial teria reagido e trocado tiros com o suspeito que estava na garupa. Durante a ação, o PM foi atingido com dois disparos no peito. O suspeito identificado como Gullit de Souza Costa, 26, também foi atingido no braço, se desequilibrou e caiu da motocicleta. Nesse momento, os populares que estavam no local o agrediram até a morte. O outro assaltante conseguiu fugir sem ser identificado.

Eleandro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o HPS João Lucio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a polícia, Eleandro era lotado no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online