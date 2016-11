PM lança Operação Natal para inibir crimes em centros comerciais de Manaus e da Região Metropolitana

Com o objetivo de reprimir a criminalidade durante os meses de novembro e dezembro, período em que o comércio fica aquecido com o pagamento do 13º salário e a realização das tradicionais festas de fim de ano, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) lança, nesta quarta-feira (23), a Operação Natal 2016.

Como parte a ação, a PM atuará com os três grandes comandos que compreendem: Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policiamento Especializado (CPE). O contingente policial que atuará na Operação Natal deste ano contará com a participação de mais de 900 policiais militares.

Segundo a polícia, os servidores vão intensificar o patrulhamento ostensivo motorizados, em viaturas e policiamento a pé, em toda a capital e no interior do estado. Neste ano, a Operação Natal contará também com policiamento montado do Regimento Montado da instituição (RPMOM), que fará o patrulhamento em alguns pontos da Zona Oeste. Policiais a paisana estarão atuando dentro dos coletivos na capital, com o objetivo de inibir os roubos e assaltos.

As câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) serão usadas para ajudar no policiamento ostensivo, auxiliando em pontos de grande movimentação de pessoas ou parada de ônibus coletivos.

Interior

A Polícia Militar do Amazonas atua em todos os 61 municípios do estado do Amazonas, e para a Operação Natal deste ano irá empregar aproximadamente 600 homens no reforço do policiamento no interior.

Com informações da assessoria