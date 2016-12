PM lança ‘Operação Águia’ para prevenir crimes no réveillon

A Polícia Militar do Amazonas deflagra, na noite desta sexta-feira (30), a 40ª fase da ‘Operação Águia’ em Manaus e na Zona Metropolitana. A ação tem como objetivo assegurar a tranquilidade da população, bem como garantir a ordem e combater os crimes contra a vida, especialmente, durante este fim de semana, onde se comemora o Ano Novo.

Ao todo, aproximadamente 200 policiais militares participaram da operação. As ações operacionais da ‘Águia’ vão somar com a ‘Operação Natal 2016’, que conta com um reforço no policiamento ostensivo neste fim de semana.

Vão participar dos trabalhos os Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Especializado (CPE) e Ambiental (CPAmb), além do Comando de Policiamento do Interior (CPI).

O principal foco da operação é atingir os bairros da capital com maior incidência de homicídios. O objetivo é prevenir e combater a ocorrência desses crimes durante toda a noite desta sexta-feira (30) e madrugada de sábado (31).

